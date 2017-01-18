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﻿群星祝福Baby誕子

2017-01-18 列印
■李冰冰稱小海綿吸收強大基因。
■范冰冰與男友李晨祝小海綿健康成長。
■舒淇與林心如（右）留言祝賀。
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        Baby與黃曉明圈中人緣甚好，兩人喜獲麟兒「小海綿」後，圈中好友紛於社交網站送上祝福。與曉明老友鬼鬼的李冰冰留言：「歡迎吸收了超強基因的小海綿！我能報名做乾媽嗎？」本月初剛升任媽媽的林心如亦表示：「歡迎又一個小天使降臨人間」，她還叮囑曉明要照顧「大小Baby」呢；心如的好友舒淇亦恭喜曉明夫婦，又指「麻麻（媽媽）辛苦啦！」范冰冰與男友李晨亦有祝福曉明夫婦，冰冰還寫道：「歡迎小海綿，快快樂樂健康成長」！

圖：資料圖片
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