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﻿GaGa備戰唱好「超級碗」

2017-01-19 列印
■GaGa曾親身參加反特朗普示威。資料圖片
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　　美國美式足球年度盛事「超級碗」將於下月舉行，樂壇天后Lady GaGa再獲邀擔任「超級碗」中場演出嘉賓，她前日就上載健身相片，並稱已開始積極操練！

　　特朗普將就任新一屆美國總統，一向反對特朗普做總統的GaGa亦曾參與反特朗普示威，有指NFL大會方面，怕GaGa屆時演出時會發表反特朗普言論，故禁止她在台上發表涉及政治的言論。

  有關傳言隨即瘋傳，NFL方面其後亦否認有關謠言。
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