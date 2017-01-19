﻿向徐克撈出山演西遊 星爺想過剃頭扮唐僧

繼去年《美人魚》後，今年星爺周星馳再有賀歲片推出，對西遊記情有獨鍾的他，今次搵來同樣好Like西遊的徐克，一個監一個導《西遊伏妖篇》，單睇宣傳片已經相當有火花，不過星爺只限於宣傳片內演出，對於星迷嚟講當然又失望多一次。不過，終於有好消息啦！星爺不但肯出山拍戲，仲主動向籌備另一套西遊作品的徐克𢱑撈，但星爺講明唔會黐頭套，所以唯一選擇當然就係扮唐僧啦！



星爺同徐克兩個影壇大哥，在圈中多年原來一直未合作過，今次首度合作竟因廿九幾年前的約定，星爺說：「傾咗好耐，都有三、四十年，成日得個講字就大過份啦！我記得佢好鍾意呢個題材，但我做咗幾個西遊記，佢都仲未做，哈哈！原來佢就等一個Moment，等技術成熟，我就嗱嗱聲打畀佢，你嚟呢度做啦！（呢套唔係無特技㗎咩？）點知佢就冇做特技，留番自己個套先做，佢都籌備緊套《西遊》。」徐導：「我哋大家都天馬行空，但想法好唔同，今次係刺激同恐懼都有，打開咗我創作嘅空間。（星爺：五行空間？）呢啲慢慢講。」



唔肯黐頭套



星爺自08年《長江7號》後，連續三套作品都未有孭飛演出，星迷等到頸都長，原來徐導也睇中這點搵星爺幫手拍宣傳片，「自己好期待佢出鏡。（知道觀眾掛住佢？）係呀！」問到星爺幾時真係拍戲？他就話：「我都好掛住大家，要有啱角色先得，電影睇好多嘢，但宣傳片有理冇理就拍得啦！（仲有戲癮？）原本有小小，但係見到吳總（吳亦凡）演出就算把啦！」



既然今次合作咁愉快，徐導將再拍《西遊》，兩人可一個導一個演再合作喎！聽到提意星爺即向徐克𢱑撈，「喂！你會唔會搵我呀？（徐：你想我OK㗎！）唔黐頭套，哈哈！（剃頭做唐憎囉！）剃頭其實OK！（徐：剃頭其實好快生番晒出嚟！）」兩人再玩埋吳亦凡，徐克：「但係佢呢啲係假髮嚟，佢緊張壓力大呀！鬼剃頭呀！（星：你呢個邊度買呢？好自然喎！）



無厘頭取勝



星爺點中吳亦凡演「唐僧」，因兩人第一次見面已覺對方相當無厘頭，「作為演員鍾意演咩角色？佢鍾意演啲另類啲，黐線同傻嗰啲，佢試範咗段唔知係咩嘢畀我睇，我呆咗，唔知佢做乜，發覺佢原來係個咁嘅人嚟，但我覺得佢真係想演戲，有咁嘅心係好重要，今次『唐僧』係好唔一樣、好複雜。（佢演成點？）我滿意囉！當初感覺無錯，佢係可以。」究竟當日吳亦凡演咗咩，連徐導都好奇，「我叫佢哋send嚟睇，最後都冇。（星：我嚇到唔識郁，仲點攞機拍。）」被勁讚的「吳總」，又對星爺和徐克有何觀感呢？星爺即提他：「唔好講好開心呀！（徐：好唔開心囉！）」吳醒目地說：「心情非常好，他們性格很隨和，但對拍攝非常嚴格，所以片場和私底下兩個不一樣感覺。（你講過星爺好似小朋友咁可愛喎？）」徐即搶答：「嘩！做咩講啲咁嘅嘢呀？你兩個發生啲咩事？（開始懷疑當日唔係咁簡單？）」星爺笑着話：「算啦算啦！唔可以再講落去啦！已經好危險啦！（徐：估到晒啦！）」



採訪：杜淑霞 攝影：李權威