﻿唐詩詠笑男友包場要考慮

唐詩詠、林盛斌（Bob）及孫詠雪等，前晚出席電影《我要發達》首映禮，擔正做女主角的唐詩詠於戲中大解放，演妓女的她以低胸黑絲上陣，相當誘惑，她說：「Bob都問我係咪未演過妓女角色，但其實我唔介意，着乜衫都唔會抗拒！」問到可會邀請男友洪永城入場睇戲？唐詩詠即笑對方包場要考慮，她說：「買幾多佢自己諗，我都有好多朋友會買飛入場睇，希望每人睇三次。」



同樣首次擔正的Bob坦言心情緊張似等太太生B後才知性別，希望大家睇完開心，提到網上流傳電影粗口片，Bob表示只睇過經處理後的片段，粗口聲已被「嘟」走。人妻孫慧雪以露肩紅裙谷胸撐場，笑言性感打扮毋須老公批准，談到身形脹了不少，是否有喜？雪雪笑認新婚不設防，有消息會跟大家宣佈。