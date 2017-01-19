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﻿杏兒自動波落力「造人」

2017-01-19 列印
■杏兒親筆揮毫迎雞年！
■杏兒身形明顯較前圓潤。
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        胡杏兒昨日出席一預祝新春活動親筆揮毫，身為「客家新抱」的她透露，早前跟奶奶學整蘿蔔糕外，亦有意學習炮製客家茶粿，更希望把好手藝承傳給子女。問到有否被奶奶催促生BB？杏兒笑道：「不用奶奶催，我也會努力，現在食中藥調理，拍完內地劇後便會多陪老公，希望明年有人幫我扌豆回一些利是，不用『有出無入』，哈哈！」

  另外，杏兒亦甚關心偶像劉德華墮馬受傷事件，並透過傳媒祝他早日康復。杏兒亦憶起早前拍劇遇過兩隻馬打架，「我拼命夾實馬匹才不致墮地，險象環生！」
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