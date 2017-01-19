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﻿余思霆馮盈盈一日三「敷」

2017-01-19 列印
■余思霆(左二)和馮盈盈(左)等齊領獎。
■張秀文化身「夢幻女神」亮相！
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        出爐華姐冠軍余思霆、亞軍林宣妤、季軍馮盈盈及友誼小姐李虹臻，昨日齊出席領獎活動，問馮盈盈有否幫男友敷面膜？她說：「我連幫自己敷面膜的時間都無，身邊人都叫我勤力駐顏！」余思霆則透露，參選時和盈盈同房並敷面膜，更試過一日敷三次面膜呢！

  另外，無線藝員張秀文昨出席另一活動，以性感「夢幻女神」Look擔任開幕活動的她豪晒「事業線」，搶盡風頭！



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