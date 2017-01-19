﻿群星憂心華仔傷勢 古仔從影最怕馬匹失控

劉德華在泰國墮馬受傷消息傳出後，不少藝人都憂心忡忡。古天樂自言拍戲多年最怕馬，因為難以控制；而同場的黃子華就表示之前試過騎馬一分鐘被撻落地兩次，他們都希望華仔吉人天相。



古天樂（古仔）、黃子華及佘詩曼等昨日出席活動，古仔知道華仔在泰國墮馬受傷後表示自己拍戲多年，最驚與馬同場，因很難控制，拍攝前要預先與馬匹溝通，學習策騎。古仔憶起兒時墮馬留下陰影，當時只得二、三歲，爸爸帶他騎馬，拍照時閃光燈嚇驚隻馬，令他倒地被馬踏中頭。古仔自言完全不懂策騎，現時拍攝有馬的戲份都只是站在旁邊或拉着馬行，談到之前在劇集《尋秦記》也有騎馬，古仔指那隻馬好溫馴，與牠說話還會點頭，拍攝騎馬真的要小心，因為非控制範圍之內。



子華祝華仔一切平安



至於子華知道消息後，神色凝重的再三詢問，希望華仔平安。子華憶起之前騎馬一分鐘內被拋下撻了兩次，他說：「跌倒再上馬，隻馬再衝向樹，馬過到但我過不到，我都無事，華哥那麼Fit應該沒事。」



譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）出席另一活動時，阿倫一臉擔心追問記者華仔受傷詳情，更希望對方沒事。至於阿叻就表示：「佢要小心，呢個年紀唔講得笑，墮馬係大意外，騎師墮馬都休息好耐，馬千幾磅無情力，希望吉人天相。」此外，許志安昨日為演出綵排時，表示不知華仔受傷，更指幾日前在向太生日派對才見過他，希望華仔能早日康復。曾與華仔合作《偷天任務》的黃曉明在網上送上祝福，留言「祈禱一直這麼拼的華哥平安。」



本報記者