﻿泰國拍廣告意外受傷 劉德華墮馬盆骨撕裂 急乘醫療專機返港

藝人為拍攝效果搏命演出，意外受傷時有所聞，昨日有指劉德華為代言多年的飲品在泰國拍廣告時意外墮馬，再被馬踏中腰脊，傷勢嚴重，立即被送往當地醫院急救。華仔公司昨午發聲明指意外於前日發生，華仔的盆骨撕裂，目前由醫療團隊妥善照顧，而華仔昨晚乘醫療專機返港送院治療。本報記者



劉德華在泰國墮馬受傷的消息昨日中午傳出即震驚傳媒，更令其Fans大為擔心，華仔所屬公司於4時許向傳媒發聲明，指華仔在1月17日在泰國拍攝廣告時，出了意外，從馬背上摔了下來，造成盆骨有撕裂傷，目前有醫療團隊妥善的照顧，一切平安。



據知，華仔上周在美國拍攝關信輝執導新片《熱血合唱團》期間，一度趕返港為好友向華強太太慶祝生日，逗留短短一日便於周一（16日）出發到泰國，為代言多年的飲品在寇立拍攝全新廣告。華仔多年來在廣告中與野生動物在大自然環境互動，曾與斑馬、老虎、企鵝、猿猴演對手戲，去年亦曾要駕電單車拍攝。



馬匹忽然失控



今年的廣告中就加插了騎馬鏡頭，華仔亦親身上陣，沒料到他所騎的馬匹忽然失控發狂，將華仔摔下馬，有傳他更被馬匹踏中腰脊，拍攝大隊即時中止拍攝，立刻送華仔往當地醫院急救，事後一度傳出他骨裂重傷。為安全起見，華仔在泰國留院一晚後，昨晚乘搭醫療專機返港接受治療。大批傳媒聞訊即趕抵赤鱲角機場，在專機降落的停機坪上昨午聚集為數半百娛樂及港聞記者，機管局人員見狀，到場了解並作出安排，以免造成混亂，也有警員在場維持秩序，兼架起鐵馬。



Fans憂心如焚



華仔一向視Fans為家人，事發後他亦在「華仔天地」官網報平安，Fans得知後紛紛留言祝福「老大」華仔，不少憂心如焚的Fans更貼出「淚流滿面」表情符號！



與華仔合作《天機：富春山居圖》的林志玲，曾於05年在內地大連拍廣告期間意外墮馬受傷，此後留下陰影，她知悉華仔受傷後立即在網上留言：「我們的英雄華哥，請一定要快快好起來！大家集氣祈禱。」據知華仔手頭上的工作已大致完成，未來兩個月將放長假養傷。