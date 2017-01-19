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﻿唔錫身頻頻受傷

2017-01-19 列印
■華仔拍《全職殺手》時，曾撞至頭破血流。
■華仔拍《大隻佬》騎綿羊仔時炒車觸及舊患。
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        入行37年的劉德華工作認真，一直愛追求完美，是名副其實的「工作狂」，無論拍戲、拍廣告都毫不錫身。華仔出道初期曾代言某手機及手錶廣告，畫面不乏爆破、撞玻璃及瞓火車頂「捐」隧道等危險情節。

華仔近年參演的電影全屬大製作，經常有受傷情況，例如在01年拍攝《全職殺手》時華仔不慎撞向地鐵門頂弄致頭破血流；兩年後趕拍《大隻佬》之際又抄車撞牆擦傷手腳並觸及舊患。其後於05年在《墨攻》拍攝從5層高城樓一躍而下的情節時拉傷左腳韌帶兼骨裂，隨之竟傳來華仔「被殺」謠言，其助手憤而斥責造謠者神經病；07年拍《投名狀》時，華仔壓傷無名指，事後手指瘀傷嚴重至有發黑跡象。
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