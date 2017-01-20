﻿唔怕再受傷害 黎瑞恩期盼甜蜜轟烈第二春

黎瑞恩（小恩子）相隔14年再戰樂壇推出投資過百萬的HiFi碟《感恩》，新專輯首批已售罄要加印補貨。43歲黎瑞恩雖然失婚，但內心好感恩：「上天真係好錫我，我想做嘅嘢都可以做到，尤其係仲有人搵我出碟，唔開心就有朋友相伴，仔女聽聽話話，父母仲好健康，人生算係好完美啦，現階段嘅我係最開心嘅，至少唔使好似幾年前咁將心事收埋，家陣我有得食就食，有得玩就玩，日日都要開開心心咁過！」說畢，她坦言仍然會繼續追求愛情！



其實14年內唔少唱片公司都有向小恩子招手，她都不為所動，直至13歲女兒曾凱栭去澳洲讀書前向母親拋下一句：「媽咪你成日做啲我哋鍾意嘅嘢，不如你做啲自己鍾意嘅嘢啦！」巧合現任星娛樂嘅舊戰友舊事重提，因而撮成好事。她笑說：「公司好揼本將唱片送去韓國混音、德國印碟，連埋錄音足足用咗8個月時間，而且公司零壓力畀我，佢哋話出HiFi碟係長賣長有，唔使密集式宣傳，仲贈我5個字『最緊要開心』，真係好感動。」



好鍾意畀人錫



至於胰臟瘤狀況，她表示每年定期有Body Check，報告顯示胰臟瘤冇變大亦冇縮細，變化不大，不過相信一個人開心就會少啲病痛，兼且她開始冷藏幹細胞，以備將來必要時所需。「 我依家狀態都好OK，因為多咗曝光會提醒早睡早起，自己小心飲食，提防水腫等，體重自然減磅。」問到有冇期待第二春來臨？小恩子輕鬆笑說：「應該好難搵喇，你估街市買餸咁易有咩，都要人家啱至得，我仲有兩個仔女。o依家我對婚姻冇憧憬，又唔係為生小朋友，不過就好鍾意愛情，好鍾意畀人錫同埋甜蜜轟烈嘅感覺，經歷過人生低潮都冇嘢可以傷到我，加上又病過，做人乜都化啦，合則來不合則去！」



採訪：方騫平



髮型：Steve@ HAiR 化妝：Meegan Seak 場地：CEO @ MegaBox