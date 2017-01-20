﻿親睹警犬導盲犬工作 「紋身少女」石希露開眼界

曾參選《美選D.n.A》的「紋身少女」石希露（Olga Shek），早前擔任新節目《守護毛小孩》主持工作，為觀眾搜集令人感動的「小毛孩」（意指貓狗等寵物）故事。年紀輕輕的石希露是獸醫助護，亦收養二十隻被遺棄的貓及兩隻狗，平時亦積極參與拯救被遺棄動物的工作。這次身體力行，參與「守護毛小孩」，希望感染更多人關注被遺棄的「毛孩」和支持領養！



石希露在將播出的一集中，帶領觀眾認識導盲犬「Range」與警犬「布魯圖」，看看工作犬如何助人處理不同事務，齊齊開眼界。Range是視障人士Walter的忠實夥伴，負責帶領Walter安全地穿梭在鬧市中！Range更會提示Walter要注意前方梯級，認真訓練有素！石希露在節目中，亦看到警犬如何服務市民，牠們能配合警員巡邏、搜爆及搜毒等工作，「布魯圖」就和高級警員少明合作無間兼感情深厚，並肩進行各種訓練及日常工作！