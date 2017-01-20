﻿合體開騷擔憂票房 阿倫拍片鼓勵E-Kids

E-Kids將於明日再度合體舉行演唱會，三位成員阮民安（Tommy）、林詠倫（Alan）及郁禮賢（Tim）昨日齊出席記者會。他們坦言最初擔心演唱會售票情況，Tommy更自嘲是較危險和較大破壞力的歌手，竟有人肯投資，他亦感謝購票支持他們的人。



曾提攜E-Kids的譚詠麟（校長）亦有拍片打氣，在短片「現身」的校長指出，E-Kids到今時今日竟出來開演唱會，具鍥而不捨精神才會成功！



Tommy自言做了很多錯事令校長失望和不開心，要向他道歉，會在演唱會唱校長的歌。上次於03年開騷，Tim與Alan有教跳舞故體力沒問題，Tommy多年沒跳舞笑言第一次排舞跳到面青唇白差點叫「白車」，Tim笑他似阿叔跳完要「唞氣」！