﻿雞年重新出發 Cystal鄭世豪ReVe望有成績

即將踏入雞年，星娛樂一班歌手Cystal（張紋嘉）、鄭世豪和組合ReVe大談新年願望。即將約滿的Cystal雞年出新歌後，希望全力向影壇和舞台劇界發展；鄭世豪入行多年，終於有機會出碟，希望雞年Keep住個勢，繼續有碟出。ReVe雞年雖脫了新人光環，但將推出首隻慢歌，仍有信心得到歌迷接受。



入行10年大個女的Cystal，剛去完紐約深造演技，還為未來鋪路，「踏入雞年即推出新歌《少女的球鞋》，其實呢首歌內容正正係我依家嘅寫照，我由着住球鞋扎扎跳，到依家要着住高踭鞋，真係成長咗好多，自己有信心去闖未來嘅路，希望雞年可以向戲劇方面發展，有機會拍多啲電影同劇集，當然亦會參演同製作舞台劇。」



想挑戰快歌



38歲的鄭世豪，雖入行已16年，踏入雞年前才推出首張EP《仍堅持》，但樂觀的他認為能圓夢已覺安慰，「好開心O依家有唱片公司幫手，自己可以安心做音樂，新一年當然希望新碟口碑好啦！同埋可以試更多音樂類型，自己一直好想挑戰快歌，我未入行前已開始學跳舞，雖手腳唔協調，仲係跳到似識郁嘅石頭咁，但等我受傷嘅腳好番，真係想挑戰又唱又跳呀！」



作為新人的ReVe，猴年受到萬千寵愛，踏入雞年他們有信心大家仍會錫住他們。Kay說：「我哋唔太擔心嘅，咁樣反而令到我哋更加努力，係一個動力嚟。」Cavan補充說：「係呀！我哋嚟緊都會有首慢歌，我哋都希望除咗快歌，有另一面畀歌迷睇到，雖然仲未錄音，但真係好興奮。」見Cavan廣東話明顯進步，果然有下過苦功喎！















採訪：杜淑霞



髮型：Douglas Yuen@Reborn Hair(鄭世豪)Kenny Leung/Antony Lam@Nova Hair(ReVe)



化妝：Khaki Yan(ReVe) 服裝：Cubic Products(鄭世豪)、noveltylane(Cystal)、Approved Clothing/Out focus(ReVe)



場地：The AIR(The ONE)