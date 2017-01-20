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﻿羅孝勇受父母啟發作新歌

2017-01-20 列印
　　唱作歌手羅孝勇(Sheldon)，近日推出新歌《一早約定》，講述一段至死不渝的愛情。他透露情歌的靈感來源自雙親：「父母由十幾歲相識，至今結婚快將40年，仲好恩愛。」提到與單親媽王丹妮拍拖一事，Sheldon謂發展幾好，父母不會介意女友的背景。同時又讚女友是好媽媽，拍拖三人行無尷尬。

　　另外，他早前有機會與劉德華和甄子丹等巨星合作拍戲。他激讚華仔人品好又專業，就算不用出鏡亦在現場指點後輩，視對方為奮鬥目標。
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