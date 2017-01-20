﻿《食平D》系列勁賺過千萬 肥媽豪言 晒啲孫

去年，肥媽（Maria Cordero）主持嘅60集飲食節目《食平D》系列叫好叫座，商演登台Show接不停。農曆新年前夕，肥媽帶一班圈中好友錄影賀年特輯品嚐矜貴菜，談到雞年願望，肥媽只求身體健康，「過年最重要開開心心，2月我會放假去英國湊孫，既然賺到咁多咪使晒落14個孫度囉，老人家食得幾多呀？唔用就變遺產㗎嘞！」



肥媽畀足面《食平D》系列監製張志明，出發前先帶埋高爾夫球波友李麗霞（黑妹），老友陳國邦夫婦、胡諾言夫婦、范振鋒夫婦及林子博錄影將於大年初一晚上TVB娛樂新聞台及J2播出的《新春肥媽食豪D》，飽嚐鴻運當頭笑哈哈（心想事成）、溏心包有餘（糖心鮑魚）、發財好市大吉大利（煎金蠔拼炆豬脷）、鴻運當頭笑哈哈（茄汁海中蝦）及招財進寶（紅燒元蹄）等賀年菜。



肥媽好諗頭



席間，肥媽「老人家」上身分享中國新年的避忌，她說：「每年過年我會將壓歲錢放喺啲孫嘅枕頭，等小朋友乖啲，初一唔可以用掃把，初一至正月十五唔可以買鞋唔可以有鞋鞋聲，以前連洗頭都唔可以，o依家好多嘢簡化咗，以前老人家蒸糕、炸嘢通常夜晚做，費事細路搞住晒同亂講嘢唔好意頭。」另外，肥媽以前喺初一會整南乳齋，但班孫唔鍾意食，但佢諗到解決方法，「o依家改用木耳、青瓜、青紅蘋果及紅蘿蔔絲加冷麵，用酸甜汁做撈起，動動腦筋就大受歡迎。」對此，阿范笑說：「啲孫咁細個就撈起，咁阿婆點會唔掂啫？」惹來全場大笑。



今年四月，肥媽將拍新一輯《食平D》，范氏夫婦會努力工作為狗年生B鋪路，而陳生陳太就希望囡囡可以考上心儀小學，最後，胡氏夫婦希望小朋友快高長大。



採訪：方騫平 場地：尚品薈