﻿破People's Choice紀錄 名嘴Ellen風騷晒20個獎

美國名嘴Ellen DeGeneres於昨日舉行的「People's Choice頒獎禮」上獨領風騷，憑其主持的清談節目贏得最喜歡日間訪談節目主持、最搞笑合作演出，以及憑聲演《海底奇兵2》中的多莉獲得最喜歡動畫配音，出道至今共贏得20個獎刷新大會紀錄，難怪她在台上興奮表示：「17個獎，我拿了；18個獎，我肯定可以；19個獎，我預計到；但20個獎真的太離譜了！」Ellen領獎時，大會安排10多名工作人員展示其多年來的獎項上台，場面震撼。



至於頒獎禮另一焦點則落在日前正式跟安柏赫特離婚的影星尊尼特普身上，尊尼領取最喜愛電影Icon獎時，有感而發並感激fans道：「我來只為你們，你們在我好及壞的時候都支持和信任我，因此我今次在台上跟大家說多謝感到特別大意義。」