至於頒獎禮另一焦點則落在日前正式跟安柏赫特離婚的影星尊尼特普身上，尊尼領取最喜愛電影Icon獎時，有感而發並感激fans道：「我來只為你們，你們在我好及壞的時候都支持和信任我，因此我今次在台上跟大家說多謝感到特別大意義。」
破People's Choice紀錄 名嘴Ellen風騷晒20個獎
至於頒獎禮另一焦點則落在日前正式跟安柏赫特離婚的影星尊尼特普身上，尊尼領取最喜愛電影Icon獎時，有感而發並感激fans道：「我來只為你們，你們在我好及壞的時候都支持和信任我，因此我今次在台上跟大家說多謝感到特別大意義。」
全球華人關注 劉德華恐傷脊骨休養三月
劉德華周二在泰國拍攝廣告期間墮馬並遭踩中腰背，除早前稱盆骨撕裂，昨天有消息指他傷及脊骨，最少休養三個月，事件引起全球華人關注！曾與劉德華合作多次的導演杜琪峯昨晚透露，向華仔公司打聽過，得知他沒有大礙，...
2017-01-20
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滬熊貓母女上月病死 網民質疑園方瞞死訊
上海野生動物園昨日公佈，園內明星熊貓「幗幗」、其六個月大女兒「花生」，上月中相繼發病，經中國大熊貓保護研究中心、動物園獸醫搶救後，母女於月底相繼不治。不少網民質疑園方意圖隱瞞「幗幗」、「花生」死訊；園...
2017-01-20
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「特朗普」進駐蠟像館
特朗普今日就任美國總統，倫敦杜莎夫人蠟像館工作人員，周三將搬走奧巴馬蠟像搬離白宮圓橢形總統辦公室場景，由特朗普進駐。該個特朗普蠟像栩栩如生，完美呈現真人的招牌式髮型、黝黑膚色，部份遊客可提前與新任美國...
2017-01-20
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融園精緻裝潢優雅廳堂 吊燈點綴一室
跑馬地是傳統豪宅區，是次帶大家參觀位於大坑道的融園，放盤為實用面積1287方呎，室內佈置甚有格調，配以掛畫及吊燈裝飾，大方雅致。 業主對裝修頗為講究，選用地氈及掛畫等元素，將東西文化融為一體。...
2017-01-20
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觀望特朗普「登基」 美通脹加快 英鎊「彈散」
美國新出爐的12月份通脹連續5個月報升，升幅達2.1%，為兩年半最大的升幅，刺激美匯指數止跌回升，但美股早段則呈個別發展，杜指曾跌逾87點，跌至19700點水位。英鎊兌美元繼周二大幅反彈3%後，昨日回吐，跌至1.23美元水平。 美國勞工部新出爐的12月份消費物價指數五連升，按月升0.3%，與分析師預期相符，較11月份的0.2%有所加快。若按年計，上月通脹升2.1%，高於11月的1.7%，是2014年6月以來最快。 杜指曾跌87點 通脹加快並朝向聯儲局長期目標水平邁進，但股市未有因而受惠，市場觀望儲局發表的褐皮書，以掌握更多國內經濟表現的訊息，同時特朗普將於周五正式入...
2017-01-20
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德甲復戰拜仁炒格
拜仁慕尼黑德甲上半季遇到「黑馬」RB萊比錫緊纏，僅以三分領先優勢進入歇冬，拜仁為及早於德甲放出以安心征戰歐聯淘汰賽，今晚歇冬後首戰作客務必大勝弗賴堡全取三分，讓球主客和讓球半/兩球照捧「客勝」。（有線61、201、now671台、Fox Sports Play App周六凌晨3:30直播） 季前萬料不到拜仁衞冕德甲的最大阻力是「升班馬」RB萊比錫，後者一度於第十一至十三周進佔榜首，拜仁全靠歇冬前最後一輪主場3:0勝萊比錫才取得三分領先優勢。為無後憂備戰於二月中歐聯十六強硬撼阿仙奴，拜仁今輪聯賽作客弗賴堡和下輪主場對禾夫斯堡矢志全取六分。安察洛堤透露：「我的目標是歐聯...
2017-01-20
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從書法到字體塑型 筆之魔術師
農曆新年將至，寫揮春時執起毛筆，方知要寫得一手好字並非易事。然而書法家馮兆華（筆名華戈）卻輕鬆紮馬大筆一揮，字字鐵劃銀鈎。由擺街檔賣字，到為香港多部電影如《倩女幽魂》、《逃學威龍》提筆塑字，以字型筆風...
2017-01-20
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群星紛留言打氣 Sammi顅齊祝願華仔早日康復
劉德華大前日於泰國拍廣告時墮馬受傷，導致他盆骨撕裂，轟動全城！華仔不幸受傷，圈中藝人均憂心忡忡紛於社交網站留言，為華仔祈禱祝願他早日康復，其中鄭秀文（Sammi）更呼籲網民為華仔祈福，把力量凝聚給他。...
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社論——打棕地綠化帶主意 解求地之苦
曾哽咽形容覓地「粒粒皆辛苦」的特首梁振英，在其任內最後一份《施政報告》中，就開拓土地提出「可加可減」建議，在生態價值不高的郊野公園發展公營房屋或興建老人院，此舉令郊野公園面積縮少，當局會把其他具高生態價值之地列作新郊野公園，以作補償。據報道，這只是一項原則性建議，目的是引起公眾討論，政府暫時未有計劃展開詳細諮詢。 本港房屋需求緊張，政府覓地舉步維艱，樓價高、上車難、貴租金，市民不滿房屋供不應求，已成最嚴峻的民生問題。政府致力覓地，但市區人煙稠密，插針不入，郊野佔香港土地總面積的四成，是住宅用地總面積的六倍，尋覓土地來源，郊野公園自然成為目標。 公眾是否願意犧牲青山綠水，紓緩...
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比卡超逞能良機
最近三次賽事，郭能次次贏馬，合共進帳五W，搏殺手風正順。周日沙田十場草賽，郭能在重頭戲香港經典一哩賽雖無座騎，但在其餘場合，其七匹座騎中不乏有實力爭勝者，昨晨他收操後透露，對於霍利時馬房的「比卡超」與...
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