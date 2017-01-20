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﻿同阿媽去Shopping 黃芷晴諗過度過唔亂買

2017-01-20 列印
■雖然搵到錢，但芷晴唔亂使，買嘢諗過先。
■芷晴對粉藍色上衣一見鍾情，拎住拼上身係咁照鏡。
■芷晴好眼利，同媽媽一推門離開就發現記者。
■芷晴男友Jimmy同芷晴拍拖半年已有結婚打算。
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        黃日華個26歲囡囡黃芷晴拍過電視劇同電影，但香港人應該無乜印象，不過，因為幾靚女，又係黃日華個女，所以都好受客戶歡迎經常出席品牌活動，在新聞搜尋網站Wise Search打黃芷晴個名，隔個星期就會見報，都叫搵到食，但阿芷晴唔會亂買嘢，買件3000幾嘅法國潮牌Maison Kitsune上衣都諗過度過仲要問埋阿媽意見。

        翻查黃芷晴嘅新聞，話題嚟唔開阿爸男友老竇阿媽同男友，包括「黃芷晴為男友炮製甜品，爸爸黃日華呷醋」、「黃芷晴讚爸爸好男人，希望男友以爸爸作傍樣。」

同阿媽有商有量

  日前晚上，芷晴同媽媽梁潔華去銅鑼灣行街，兩母女喺前年登陸香港嘅法國潮牌Maison Kitsune Shopping，阿女對店內一件近3千元的粉藍色上衣一見鐘情，一直拎住拼上身照鏡再畀阿媽過目，兩人研究咗一輪，芷晴再拎住通舖行，在店內逗留半個鐘，經芷晴深思熟慮後終於決定將上衣據為己有。

採訪︰梁志明
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