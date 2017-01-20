 Advertisement
  • 2017年1月20日 星期五
  • 21º
  • 56%
熱門： 劉德華曾俊華施政報告林鄭月娥天氣

日報新聞 > 娛樂

﻿連體家族

2017-01-20 列印
6歲生日
幸福一家
童年芷晴
Previous Next

  1980年，19歲黃日華同早一期（第8期）無線藝員訓練班師姐梁潔華因拍《京華春夢》時撻着，1988年結婚，黃太於1990年誕下黃芷晴，一家三口由過去到現在都形影不離。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd