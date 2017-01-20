﻿G.E.M.新片內地全仆 超蓮撐首映拒提吳克群

鄧紫棋（G.E.M.）自傳式紀錄片《一路逆風》大前晚於奧海城舉行首映禮，兩閨密何超蓮及李蘊一早到場，李蘊更帶埋B女同行。新片在內地票房暫時僅收約300萬，慘不忍睹。超蓮被問到舊愛吳克群日前受訪時，大呻與何家千金拍拖時身邊人太多說話，矛頭暗指李蘊，她一概避談。



25歲的G.E.M.拍自傳，被指人生閱歷未夠，她表示新片旨在與年輕人分享。而她曾大口氣講過想《一》於內地票房過億，但票房不佳，她死撐之前只是講笑。問到有無恭喜舊愛林宥嘉結婚？她稱早前訪問時已恭喜過，私底下無聯絡。希望各自有新生活，強調將來結婚一定會公開，但拍拖就會保密。



對於吳克群指與超蓮拍拖時，女友身邊有人「太多嘴」，似暗示李蘊，人妻先笑指超蓮現正單身，大家要努力追求。至於被暗指「多嘴」，李蘊表示忙湊女生活，無不開心。主角超蓮就一概避談，表示不想有太多緋聞。