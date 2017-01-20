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﻿夫妻檔搵真銀 胡諾言酬勞免上繳

2017-01-20 列印
■胡諾言夫婦表示，稍後會幫孻仔搞百日宴。
■左起 ︰ 出爐華姐季軍馮盈盈、冠軍余思霆、亞軍林宣妤和友誼小姐李虹臻齊領獎。
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　　胡諾言昨日出席其代言的健康產品簽約儀式，太太陳淇則首次擔任司儀，兩夫妻拍住上搵銀。問到夫妻檔酬勞是否好吸引？胡仔謂好滿意，但不會上繳太太，他說︰「供書教學開支好大，稍後要搞百日宴。」

　　另外，同場有4位華姐，冠軍余思霆、亞軍林宣妤、季軍馮盈盈及友誼小姐李虹臻來領獎。港姐馮盈盈謂選完華姐後，大前日跟余思霆出旺角打邊爐及飲珍珠奶茶，大吃一餐獎勵自己，她說︰「好多人叫我增肥，所以要吃多點。」
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