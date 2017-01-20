 Advertisement
  • 2017年1月20日 星期五
  • 21º
  • 56%
熱門： 劉德華曾俊華施政報告林鄭月娥天氣

日報新聞 > 娛樂

﻿「消失」一年再開騷 Robynn & Kendy感觸良多

2017-01-20 列印
■R&K上台獻唱新歌《負攝石》。
■R&K感激fans支持，令她們撐下去。
Previous Next

　　入行5年的二人女子組合Robynn & Kendy前晚舉行新歌發佈會，由於早前唱片公司人事變動，兩女「被消失」近一年，上台獻唱新歌《負攝石》時，難免感觸良多。完騷後，Robynn透露早前休息一年，她跟Kendy趁機進修音樂。而眼濕濕的Kendy謂唱起《負攝石》時百感交集，因歌詞表達到她們之前的心路歷程。問到是否幫忙她們的員工已離職？Robynn直言︰「係，搞到我哋好似孤兒仔」而Kendy即說︰「好似被仔飛，仲要被飛4、5次。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd