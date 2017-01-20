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﻿項明生「美心妹妹」首拍賀年MV

2017-01-20 列印
■項明生笑言，希望憑賀年MV爆紅，有人搵他們登台。
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　　旅遊達人項明生，昨日帶同8歲的Celine美心妹妹（楊鎧凝），為商場的主題「大吉小雞行大運」拍攝賀年MV。二人穿上賀年服，先坐懷舊人力車暢遊海旁大道，到黃大仙廟前求籤，最後去大埔林村許願樹。問兩人為何合唱經典賀年歌《歡樂年年》？項明生解釋首歌深入民心，二人合唱似父女檔，夠創新又添親情。而Celine則謂跟對方合作好開心，項哥哥會提她唱歌前要食金嗓子糖同飲柑桔水開聲。
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