項明生「美心妹妹」首拍賀年MV
全球華人關注 劉德華恐傷脊骨休養三月
劉德華周二在泰國拍攝廣告期間墮馬並遭踩中腰背，除早前稱盆骨撕裂，昨天有消息指他傷及脊骨，最少休養三個月，事件引起全球華人關注！曾與劉德華合作多次的導演杜琪峯昨晚透露，向華仔公司打聽過，得知他沒有大礙，...
2017-01-20
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滬熊貓母女上月病死 網民質疑園方瞞死訊
上海野生動物園昨日公佈，園內明星熊貓「幗幗」、其六個月大女兒「花生」，上月中相繼發病，經中國大熊貓保護研究中心、動物園獸醫搶救後，母女於月底相繼不治。不少網民質疑園方意圖隱瞞「幗幗」、「花生」死訊；園...
2017-01-20
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「特朗普」進駐蠟像館
特朗普今日就任美國總統，倫敦杜莎夫人蠟像館工作人員，周三將搬走奧巴馬蠟像搬離白宮圓橢形總統辦公室場景，由特朗普進駐。該個特朗普蠟像栩栩如生，完美呈現真人的招牌式髮型、黝黑膚色，部份遊客可提前與新任美國...
2017-01-20
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融園精緻裝潢優雅廳堂 吊燈點綴一室
跑馬地是傳統豪宅區，是次帶大家參觀位於大坑道的融園，放盤為實用面積1287方呎，室內佈置甚有格調，配以掛畫及吊燈裝飾，大方雅致。 業主對裝修頗為講究，選用地氈及掛畫等元素，將東西文化融為一體。...
2017-01-20
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觀望特朗普「登基」 美通脹加快 英鎊「彈散」
美國新出爐的12月份通脹連續5個月報升，升幅達2.1%，為兩年半最大的升幅，刺激美匯指數止跌回升，但美股早段則呈個別發展，杜指曾跌逾87點，跌至19700點水位。英鎊兌美元繼周二大幅反彈3%後，昨日回吐，跌至1.23美元水平。 美國勞工部新出爐的12月份消費物價指數五連升，按月升0.3%，與分析師預期相符，較11月份的0.2%有所加快。若按年計，上月通脹升2.1%，高於11月的1.7%，是2014年6月以來最快。 杜指曾跌87點 通脹加快並朝向聯儲局長期目標水平邁進，但股市未有因而受惠，市場觀望儲局發表的褐皮書，以掌握更多國內經濟表現的訊息，同時特朗普將於周五正式入...
2017-01-20
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德甲復戰拜仁炒格
拜仁慕尼黑德甲上半季遇到「黑馬」RB萊比錫緊纏，僅以三分領先優勢進入歇冬，拜仁為及早於德甲放出以安心征戰歐聯淘汰賽，今晚歇冬後首戰作客務必大勝弗賴堡全取三分，讓球主客和讓球半/兩球照捧「客勝」。（有線61、201、now671台、Fox Sports Play App周六凌晨3:30直播） 季前萬料不到拜仁衞冕德甲的最大阻力是「升班馬」RB萊比錫，後者一度於第十一至十三周進佔榜首，拜仁全靠歇冬前最後一輪主場3:0勝萊比錫才取得三分領先優勢。為無後憂備戰於二月中歐聯十六強硬撼阿仙奴，拜仁今輪聯賽作客弗賴堡和下輪主場對禾夫斯堡矢志全取六分。安察洛堤透露：「我的目標是歐聯...
2017-01-20
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從書法到字體塑型 筆之魔術師
農曆新年將至，寫揮春時執起毛筆，方知要寫得一手好字並非易事。然而書法家馮兆華（筆名華戈）卻輕鬆紮馬大筆一揮，字字鐵劃銀鈎。由擺街檔賣字，到為香港多部電影如《倩女幽魂》、《逃學威龍》提筆塑字，以字型筆風...
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群星紛留言打氣 Sammi顅齊祝願華仔早日康復
劉德華大前日於泰國拍廣告時墮馬受傷，導致他盆骨撕裂，轟動全城！華仔不幸受傷，圈中藝人均憂心忡忡紛於社交網站留言，為華仔祈禱祝願他早日康復，其中鄭秀文（Sammi）更呼籲網民為華仔祈福，把力量凝聚給他。...
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社論——打棕地綠化帶主意 解求地之苦
曾哽咽形容覓地「粒粒皆辛苦」的特首梁振英，在其任內最後一份《施政報告》中，就開拓土地提出「可加可減」建議，在生態價值不高的郊野公園發展公營房屋或興建老人院，此舉令郊野公園面積縮少，當局會把其他具高生態價值之地列作新郊野公園，以作補償。據報道，這只是一項原則性建議，目的是引起公眾討論，政府暫時未有計劃展開詳細諮詢。 本港房屋需求緊張，政府覓地舉步維艱，樓價高、上車難、貴租金，市民不滿房屋供不應求，已成最嚴峻的民生問題。政府致力覓地，但市區人煙稠密，插針不入，郊野佔香港土地總面積的四成，是住宅用地總面積的六倍，尋覓土地來源，郊野公園自然成為目標。 公眾是否願意犧牲青山綠水，紓緩...
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比卡超逞能良機
最近三次賽事，郭能次次贏馬，合共進帳五W，搏殺手風正順。周日沙田十場草賽，郭能在重頭戲香港經典一哩賽雖無座騎，但在其餘場合，其七匹座騎中不乏有實力爭勝者，昨晨他收操後透露，對於霍利時馬房的「比卡超」與...
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