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﻿拍劇不慎傷頸 展鵬拔罐治療留痕

2017-01-20 列印
■展鵬抽空出席公開活動。
■展鵬曾試拔罐醫頸傷。
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　　陳展鵬日前拍攝新劇《天命》時不慎頸部受傷，而缺席主演劇集《乘勝狙擊》的首播飯局。展鵬昨出席一公開活動時，見他頸上有拔罐痕跡，他透露仍未康復，也沒時間休息，他說：「《天命》已經開拍，無理由要整個劇組等你，所以拔罐和中醫等方法都會試，希望盡快無事，雖然叫好番少少，但都唔可以太大動作。」

　　另外，講到前日播出的《乘》劇中，展鵬以台山腔調唱生日歌冧林夏薇，卻被指似是粗口；展鵬笑指唱台山話是搞氣氛，絕不是粗口，又笑言泰文有時都像粗口，如果真的是粗口，有關片段已不能出街了。
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