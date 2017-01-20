﻿群星紛留言打氣 Sammi顅齊祝願華仔早日康復

劉德華大前日於泰國拍廣告時墮馬受傷，導致他盆骨撕裂，轟動全城！華仔不幸受傷，圈中藝人均憂心忡忡紛於社交網站留言，為華仔祈禱祝願他早日康復，其中鄭秀文（Sammi）更呼籲網民為華仔祈福，把力量凝聚給他。本報記者 圖：資料圖片



劉德華於泰國拍攝代言廣告，騎馬時馬匹突然發狂失控，將他拋落地，馬匹更疑一度踏中華仔的腰脊位置，導致他盆骨撕裂，前晚緊急乘搭醫療專機返港送院就診。華仔驚爆墮馬受傷，事件哄動全港，不少粉絲、圈中人均擔心華仔的傷勢，紛紛於社交網站留言為偶像打氣兼祈禱！



圈中人紛祝禱



華仔在娛樂圈中人緣甚好，曾多次跟華仔合作電影的好拍檔、好友鄭秀文（Sammi）前晚在微博難掩憂心心情留言道：「華仔受傷，我們縱然擔心，其實亦可以把心中的祝福和正能量傳遞給他，把力量凝聚給他。」最後更感性表示：「華仔，我們愛你。」不少藝人亦有轉發該帖文，其中任賢齊曾於本月初參加「DAKAR世界級越野車大賽」途中，因駕駛中的電單車撞向大樹，致整個人飛出車外導致腰部受傷，小齊昨早亦為華仔送祝福：「祝福華仔平安！早日康復！」曾發生墮馬意外的林志玲，昨於台灣出席代言活動時，也透過傳媒越洋囑咐華仔要聽醫生的話復健，志玲亦指華仔內心力量強大，正能量是他的最佳良藥！張文慈也留言：「我們同心合一的心為他禱告！愛就是一種力量！祝福劉德華先生早日康復！求主醫治他！」



在新加坡安胎的楊采妮，昨早除祝願華仔早日康復外，也憶起兩人合作電影《再說一次我愛你》時的點滴，采妮說：「無論是在拍戲現場或在不同地方做宣傳時，他（華仔）一直很照顧我，也特別注意大家的安全，看到他這次受傷心裏很難過。」采妮好友梁詠琪（GiGi）也表示：「好人有好報！一定會平平安安的！祝華哥早日康復！」至於跟華仔合作《賭俠1999》的「大佬B」吳志雄，亦於微博分享跟華仔的合照，表示：「好兄弟劉德華拍戲受傷，祝早日康復，身體健康，好人一生有福！ ​」台灣歌手潘瑋柏就謂：「希望劉德華大哥早日康復」，還附上流淚的表情圖案。