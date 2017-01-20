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﻿新戲《拆彈專家》四月上畫

2017-01-20 列印
■《拆》片的演員還有吳卓羲（右）。
■華仔早前全副武裝演出《拆》片。
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　　劉德華投資監製並主演的警匪動作片《拆彈專家》將於4月上映，出品商之一、寰宇老闆林小明昨晚被問到，華仔墮馬受傷後會否影響該片宣傳部署？林小明希望華仔早日無事，並對華仔有信心，估計不會影響《拆》片的宣傳工作。圖：資料圖片

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