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﻿洪金寶秋生達明 關注華仔傷勢

2017-01-20 列印
達明
秋生
洪金寶
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　　洪金寶、黃秋生及張達明等昨晚出席一晚宴時，亦甚關注華仔傷勢。洪金寶希望華仔早日康復，又指他身體壯健，身手敏捷，笑言若是自己跌親更大鑊；達明祝賀華仔之餘，也難忘患癌時曾獲華仔關心慰問，更立刻請他幫手寫劇本並全數支付劇本費，令他感到人生有希望。秋生亦謂，聽到華仔受傷亦「驚一驚」，因馬匹發癲時就會很危險！
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