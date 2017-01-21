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﻿內褲失蹤尋獲胸圍 劉浩龍：好邪！

2017-01-21 列印
■劉浩龍於活動上獻唱。
■劉浩龍與同場的小朋友言談甚歡。
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　　劉浩龍昨現身銅鑼灣出席滅罪活動，他透露早前忙於跟甄子丹等拍攝新作《追龍》，遊走香港、泰國及佛山取景，經連番對打場面下致舊患復發又拗柴，幸而看跌打及休息一段時間已復原。

　　劉浩龍表示每次出埠工作，定會自己清洗內衣褲，不過於泰國拍攝《追》片時卻一度發生內褲失蹤疑雲，令他大呼：「感覺好邪！」原來劉浩龍有一晚把穿過的污糟內衣褲袋放在洗手間垃圾桶旁，吃完晚飯回房發現整袋內衣褲不翼而飛，他說：「無理由男人內褲都有人偷，問酒店後，佢哋話幫我攞咗去洗，夜啲會畀返我，點知畀番一袋胸圍、內褲，搞咗一輪都搵唔返自己袋衫！」

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