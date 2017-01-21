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﻿星爺教林一峰聲演唐僧

2017-01-21 列印
■星爺是林一峰的偶像。
■林一峰聲演《西遊2》中的「唐僧」吳亦凡（右）。
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　　周星馳與徐克聯手打造、於大年初一上映的賀歲片《西遊伏妖篇》（西遊2），早前進行一連兩日的廣東話配音，並找來林一峰、火火、譚俊彥及李尚正聲演唐僧「四師徒」，星爺更親自監場指導演繹方式。

　　自言是星爺粉絲的林一峰聲演較活潑、似細路仔但有點火爆的唐僧，他配音時就很「勞氣」，「我要不斷飲水，因為要成日狂鬧幾個徒弟。」

　　另外，星爺與聲演孫悟空的譚俊彥研究配音嘴形時突然說︰「你要『強姦』呢個嘴。」星爺說畢忍不住笑，又急急解釋指這是配音工作的術語，因為本來沒有有關嘴形，「我哋要強行落去，大家千祈唔好誤會！」
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