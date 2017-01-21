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﻿甄子丹偕妻撐《3X》首映

2017-01-21 列印
■甄子丹夫妻齊現身紅地氈。美聯社
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　　 新片《3X反恐暴族：重火力回歸》昨日在洛杉磯舉行首映，穿上金色西裝的甄子丹偕太太汪詩詩一齊出席，非常搶鏡。雲迪素（Vin Diesel）就跟森姆積遜（Samuel L. Jackson）孖住行紅地氈，二人更玩自拍玩得好開心。而女星Ruby Rose就以銀色嘴唇示人，相當前衛。

　　同日，甄子丹上載跟13歲女兒Jasmine慶祝生日的照片，Jasmine已長得亭亭玉立，並遺傳了母親的高挑身形和美貌，連汪詩詩都叫她做「漂亮的女兒」。另外，Ruby日前受訪時自爆跟雲迪素每星期FaceTime 4至5次，又稱讚對方是她遇過最特別的人，指他充滿愛和樂於接受一切事物。
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