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﻿娜姐谷戲餵飽人夫

2017-01-21 列印
■娜姐親餵男觀眾試食。
■《小男人3》台前幕後齊製「撈起」。
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　　周秀娜、鄧月平（Larine）、鄭丹瑞（阿旦）及張繼聰等賀歲片《小男人周記3之吾家有喜》台前幕後，昨日齊出席該片宣傳活動，分為兩組製作「撈起」讓現場觀眾品嚐，娜姐更親自餵男觀眾，站在該觀眾身邊的太太未有呷醋。Larine擺灑鹽甫士卻弄到滿手是鹽，阿旦就笑言不知為何當日試鏡時會錄用她！

　　該片將在下周上畫，阿旦笑稱看過上映版本，認為「過得到自己」，相隔27年沒打爛「小男人」招牌。談到同期有周星馳的賀歲片對陣，阿旦稱《小男人3》有自己的玩法，星爺亦有本身的級數，同期仍有外語片，多點賀歲片上映、熱熱鬧鬧皆大歡喜！娜姐也認為，最重要是影迷看得開開心心！

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