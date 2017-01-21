﻿三太未來新抱仔 猷啟女友Angelika 爆男友冧女秘技

何家戀事多，三房超蓮有方力申、楊政龍埋身夠矚目，而孖生細佬猷啟就簡單得多，去年情傾18歲以色列籍索模Angelika Nikolaeva。Angelika最初只當猷啟是朋友，之後因為啱傾加上有共同嗜好就愈行愈埋。問到男友為人，Angelika大爆男友細心又浪漫，拍拖9個月但每個月都有紀念日，而猷啟更不時送上小禮物逗她開心，亦時常跟她說「我好幸運能遇上你」，令她甜入心。而猷啟胞姊超雲、超蓮對她又Friendly，她更大讚三太陳婉珍煮的中國菜好好味，一家人樂也融融，令她很Warm。採訪：李佩儀



服裝：Go Wild



Angelika在俄羅斯出生，幾歲時隨家人移民以色列，15歲已任兼職模特兒。但在以色列難有發圍，模特兒公司提議她到英國發展，Angelika便隻身到倫敦圓她的模特兒夢。去年到香港旅遊時經朋友介紹認識猷啟，二人相處兩、三個月後便拍拖。她覺得與猷啟好夾，大家出奇地啱Key，男友仲好識製造驚喜，她笑言：「佢鍾意送啲小禮物o氹我開心，拍拖之後個個月都有紀念日。」二人每天靠通電話和傳訊息維繫感情，如冇工作在身，就一定會見面。



互見家長



去年暑假，Angelika帶猷啟見父母，他們表示猷啟是個好男仔，之後猷啟駕着電單車，載着女友遊覽當地。至中秋節，又輪到猷啟帶她見屋企人，三太煮了拿手的中國菜給她品嚐，而超雲和超蓮對她亦很Friendly。由於來過香港幾次，她覺得香港都有很多發展機會，所以未來半年都會留港接Job，到暑假才返英國，相信最開心應是猷啟，因他常表示分隔異地愛得很苦。



繼續升學



今年Angelika會專注在港發展模特兒事業，早前曾為運動品牌Go Wild行騷。嚟緊她都希望可以繼續升學，心水是讀Business和法律，因她在以色列雖是High School畢業，但卻是高材生一名，經常名列前茅。而平日最愛做運動，如打Boxing、網球、做瑜伽和跑步乜都有，強項是行山，因她喜歡親近大自然。當然還不少得去旅行，除了工作地倫敦外，她去過歐洲如法國、西班牙和意大利等，亦有去過東南亞的泰國、台灣和菲律賓，今年她就想與猷啟到芬蘭看北極光。