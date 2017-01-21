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﻿甜蜜遊世界

2017-01-21 列印
東歐 去年6月，二人一齊遊東歐，更在酒店內與大海相連的泳池中鴛鴦戲水看夕陽。
以色列 去年8月，Angelika帶男友猷啟見屋企人，順道享受陽光與海灘，在死海玩泥。
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雖然拍拖短短時間，但Angelika與男友猷啟已去過多個國家，每個旅程都甜蜜難忘。

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