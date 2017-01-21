﻿華仔爭取出院過年

劉德華周二在泰國拍廣告期間，意外墮馬致盆骨撕裂，需乘搭醫療專機返港入院就醫，全城哄動。華仔受傷後亦不忘報平安安慰粉絲，但亦因這次受傷，要取消原定的歌迷會團年聚會。昨有消息指甚痛錫妻兒及家人的華仔，極希望能出院與家人過年，他甚渴望能在今日出院返回家中繼續休養，但一切安排仍有待醫生判斷，及檢查傷勢康復進展，才能有進一步的打算。



華仔發生意外後，連日收到不少圈中人慰問，林家棟昨與任賢齊出席電影《樹大招風》祝捷會時表示，已傳手機短訊問候華仔，祝他早日康復，現階段則不會打擾華仔。陳百祥（阿叻）昨談及華仔墮馬受傷時稱，「戥佢覺得痛」，又謂華仔最少要休息三個月算短時間了，阿叻說：「大難不死必有後福，話唔埋華仔之後生個『慈菇椗』。」他又指多位騎師朋友也因墮馬受傷而脊椎歪了，影響日後行路，最重要是華仔傷後不會影響日後的活動能力。圖：資料圖片



