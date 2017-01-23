﻿出碟賣斷市好睇唔好食 太極 自爆月入少過洗碗工

成軍33年的太極樂隊愈做愈勁，擸走代表有江湖地位嘅「金針獎」後，又同溫拿5虎Crossover《純音樂live》。挾住人氣，推出的第一版發燒搖滾碟《Rock the Ballad》又再度賣斷市，第二版「德國碟」於農曆新年期間發售，稍後更會出黑膠碟。雷有暉（Patrick）笑言：「我哋希望長期成為老闆羅傑承嘅搖錢樹！」語畢，他又自爆太極開工嚴重不足，收入浮動。唐奕聰(Gary)更笑言：「我哋一塊餅要除6份，收入真係少過洗碗工人，洗碗都月入2萬幾蚊啦！」



最近太極樂隊推出發燒搖滾碟《Rock the Ballad》，收錄《傷心的小鸚鵡》、《今天我非常寂寞》及《別人的歌》等10首舊歌，而第2版因為壓碟工序在德國製造，更加靚聲，成本更貴。劉賢德(德哥)笑說：「我哋版版都有心有力，一版靚聲過一版，老闆冇詐型，反而好開心，因為唱片質素高啲會買貴啲！其實我哋拎金針獎前第一版第一批貨經已售罄，攞獎後再度斷貨。」Patrick自嘲說：「可能太極係歷史遺物要受保護，所以獲好評！」德哥就爆太極以前嘅唱片《沉默風暴》有炒價，炒到3000幾蚊，建議Fans今次最好買定兩張去炒賣！



一人一句呻無錢



因為聲勢夠，太極已急不及待入紙紅館希望今年順利舉行33.3周年演唱會，從而配合唱盤33又3份一的轉速，又笑言太窮，趁住成員雷有曜(Albert)喺金針獎玩得咁開心，乘勢追擊。Gary說：「洗碗都2萬幾蚊人工，我哋收入唔穩定，又要半年期先收到錢呢！」朱翰博(Ricky)自爆：「上個月自己搵唔到2萬呀！」Patrick表示，2016年太極做完溫拿紅館演唱會後頭半年冇工開，下半年喜見有改善，不過拉上補下月入平均數只得2萬幾，要捱餓！德哥坦承：「其實我哋個個都付出好多！」Ricky又狂呻：「人工連洗碗都不如！」Patrick卻說：「有時唔係計錢嘅，有個飯盒食都得。」鄧建明(Joey Tang)堅持：「但我哋開心嘅，尤其係交到班好朋友。」



採訪：方騫平