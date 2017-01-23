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﻿首集《歌手》對陣 憶蓮奪亞領先杜麗莎

2017-01-23 列印
■杜麗莎出戰首集獲第三名。
■憶蓮唱功了得。
■憶蓮的宣傳海報亦甚華麗。
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  樂壇天后林憶蓮與她的歌唱老師杜麗莎，均有參與內地電視台歌唱競賽真人騷《歌手》，上演「師徒對決」的戲碼，眾參賽歌手的新一輯宣傳海報亦已推出！首集前晚播出，眾多參賽者使出混身解數競演後，暫排首位的是來自哈薩克的青年歌手迪瑪希，憶蓮位列第二，杜麗莎則緊隨其後獲排三位。

憶蓮在首集獻唱《不必在乎我是誰》表現出色，力壓獻唱約翰連儂（John Lennon）經典英文金曲《Imagine》的杜麗莎！杜麗莎和迪瑪希在歌手投票環節中則並列冠軍。

圖：網上圖片
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