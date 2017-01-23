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﻿孻仔百日宴 胡諾言陳琪「五福臨門」

2017-01-23 列印
■胡諾言與陳琪為兒子擺百日宴。
■左起：沈震軒、黃嘉樂、陸詩韻均有到賀。
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  胡諾言與太太陳琪前晚為兒子Jayden，於主題樂園舉行百日宴，宴謂百多位賓客，圈中好友胡蓓蔚、陳庭欣、陸詩韻等亦有到賀，她們於現場爭相擁吻BB，非常興奮！

  陳琪透露，這次為兒子籌備百日宴比自己結婚更辛苦，但感覺猶如娶新抱般興奮，她還爆料指與老公為了配襯兒子的藍色西裝也特別添置身上的藍色禮服。胡諾言則表示兒子腳頭好，自己由去年至今有很多轉變，不過絕不會偏心，指派對不只為兒子，也為兩個女兒而設。問到是否三個夠晒數？陳琪即揚言「夠晒喇」，最重要是一家人齊齊整整，又謂被網民封為「五福臨門」感開心，笑稱很多朋友爭着做契媽，要支付兒子的教育基金呢！
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