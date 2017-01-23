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﻿阿嬌慶生派對多 感謝好友祝福

2017-01-23 列印
■阿嬌晒近照冧粉絲。
■Fiona（左）和阿Sa（右）齊為阿嬌慶生。
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   鍾欣潼（阿嬌）前日迎來36歲生辰，慶祝派對一輪接一輪的她，由大前晚起就先後與好友歡聚慶祝，其中大前晚的派對就有好姊妹蔡卓妍（阿Sa）和薛凱琪（Fiona）出席道賀。阿Sa貼心地於社交平台為壽星女送上祝福，「今日是小嬌嬌生日……祝妳每天都幸福美麗……身體健康，愛你喔！」

  Fiona亦上載與阿嬌、阿Sa於生日蛋糕前的合照，Fiona輕輕挨靠壽星女的膊頭；阿Sa則嘟嘴送吻，Fiona留言祝賀道：「生日快樂，鍾欣潼……謝謝妳的可愛，祝妳一輩子的快樂，希望妳和妳愛的人都身體健康！​​​​」壽星女事後亦有留言感謝眾多好友的生日祝福。

圖：網上圖片
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