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﻿FTIsland香港騷 李弘基唱破喉嚨

2017-01-23 列印
■李弘基落力演出至喉嚨出血！
■FTIsland於演唱會大晒廣東話。
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        韓國樂隊FTIsland（FT）前晚於亞洲博覽館舉行演唱會，雖然與另一天團BIGBANG打對台，但仍全場爆滿。主音李弘基等成員表示知道有其他組合同日開騷，感激歌迷仍到場支持他們，結他手崔鍾勛也不禁搞笑問李弘基是否也想看BIGBANG演出。

  FT於演唱會上獻唱《Out of Love》及《LOSE》等歌曲。五子數度來港，前晚少不免大晒廣東話及國語，其中宋承炫更以「女神」來冧歌迷道：「女神你哋好嗎？又靚咗喎！」李在真則搞笑地接着說：「我哋有冇靚仔咗？」李弘基講「好掛住你哋！」時變成了「好乖豬你哋」爆笑之餘，歌迷也照單全收！李弘基完騷後於社交網站表示演出太用力，唱到喉嚨也出血！
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