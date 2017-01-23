﻿T.O.P尾場與歌迷約定再會 BIGBANG乘巡遊車開唱全場High爆

BIGBANG一連兩場十周年巡迴騷香港站昨晚圓滿結束，吸取了首場二萬人人龍迫爆郵輪碼頭的經驗，昨日大會在入場安排上作出改善。昨晚演唱會在6時30分開場，有別第一場的安排，BIGBANG先乘巡遊車現身，令全場粉絲陷入瘋狂。



一連兩場《BIGBANG10 THE CONCERT - '0.TO.10' FINAL IN HONG KONG》演唱會昨晚在啟德郵輪碼頭圓滿結束。薛凱琪、胡定欣及唐詩詠等均有到場睇騷，十分熱鬧。



昨晚的Rundown與前晚的有明顯不同，BIGBANG前晚在尾段才乘巡遊車現身，與後排歌迷打招呼；但昨晚的巡遊車環節就在開騷時即展開，五子分坐兩架巡遊車唱出《Heaven》、《We Like 2 Party》、《Hands Up》等Hit歌，GD便不停派飛吻，令全場粉絲High爆，不停歡呼。



一輪勁歌熱舞後，五子都唱得滿大汗，勝利就貼心的為大成抹汗，由於成員T.O.P下月便要入伍，所以歌迷都顯得依依不捨，當T.O.P說到：「I will be back soon，過去十年有好多回憶，會好好珍惜。」時，全場粉絲立即以韓文大叫「不要走」。最終演唱會在9時左右完結，唱足兩個半鐘；而完場後，T.O.P更再度出場與觀眾自拍。



薛凱琪（Fiona）昨日和助手乘坐VIP專車到場，她表示沒有等太久，只等了10分鐘就有車，比預期中快，之前都看過BIGBANG的騷，指他們五個都很勤力，每個地方都做得很細緻，今次正好來取經，又說自己未病好，但自言不是七老八十，吹少少風企一陣都無問題。



本報記者