同場的洪永城近日與女友唐詩詠再傳感情亮紅燈，洪前晚稱剛與詩詠見面，但未知她日前為何說兩人「一段時間無見」。問到是否跟舊愛Bird約會致激嬲女友？洪說：「應該唔會。」
與展鵬心有靈犀 定欣騎馬份外小心
同場的洪永城近日與女友唐詩詠再傳感情亮紅燈，洪前晚稱剛與詩詠見面，但未知她日前為何說兩人「一段時間無見」。問到是否跟舊愛Bird約會致激嬲女友？洪說：「應該唔會。」
維園年宵 首天甩轆 大停電六小時 摸黑賣花
維園年宵市場昨天開鑼，天公造美，吸引大批市民入場消費，惟全日供電「甩轆」，昨早起電力出現不穩定，至下午三時電力時有時停，晚上七時一半地區更陷入漆黑一片，市民摸黑看年花，有勞檔主亮着電筒照明。有熟食檔稱...
2017-01-23
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棕色大熊貓「七仔」 興奮玩雪變「雪花熊」
一般人認知的中國國寶大熊貓的毛髮是黑白二色，而秦嶺大熊貓野化培訓佛坪基地則飼養了全球唯一一隻棕白色毛髮的大熊貓「七仔」。近日基地所在地降雪，「七仔」表現十分興奮，在飼養區內四處跑。 位於陝西省漢中市佛坪縣的西秦嶺大熊貓野化培訓佛坪基地日前降雪，「七仔」表現十分興奮，時而在飼養區內四處跑，時而在雪地翻觔斗，又在木架上休息，肚餓時則坐在雪地上享用美食；毛髮黏上雪花的「七仔」，頓時變成「雪花熊」。 雪地上翻觔斗 今年是「七仔」在基地度過第二個冬天，「七仔」約兩個月大時，其母發現其毛髮顏色異於同類，將牠遺棄山頭。二○○九年，研究人員在秦嶺山脈自然保護區內發現「七仔」，擔心其...
2017-01-23
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麥當娜爆粗：想炸白宮洩憤 女性紛上街反特朗普
特朗普就任美國總統後，反對其聲音並未減弱，華盛頓、紐約、三藩市等全美多個城市數以百萬計民眾響應號召參加婦女遊行，要求特朗普尊重女性，不少演藝界人士亦身體力行；其中，樂壇天后麥當娜對特朗普入主白宮怒不可...
2017-01-23
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東半山豪宅錄高價承接 老牌屋苑受捧
2017年1月，東半山豪宅市場表現逐漸回穩，睇樓量較去年12月上升，造價方面亦不錯，如老牌豪宅屋苑嘉雲臺更錄得新高價入市個案，而毗鄰的比華利山亦有高市價易手，主要由於一手新盤錄大額成交，業主轉趨心雄，...
2017-01-23
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雞年將至無心戀戰 恒指本周要守22500點
美國新一任總統特朗普正式上場，惟市場擔心他日後的貿易政策會針對中國，導致兩國產生貿易角力，加上本周四為期指結算日，分析預期本周市況會較波動，農曆新年長假期亦將至，投資者由上周起已無心戀戰，入市意欲低，望本周港股仍有力守住22500點。 上周五美股3大指數微升，其中杜指漲94點。至於上周五的港股美國預託證券（ADR）表現，滙控（005）折合港元收報64.76元，較本港收市升0.4%，中移動（941）和騰訊（700）則同跌逾0.13%。 距離不足一個星期便到農曆新年長假期，上周五恒指成交額560億元，顯示投資者收爐意欲濃厚，而本周五（27日）為農曆年三十該天只得半日市，...
2017-01-23
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熱刺犯天條走甩 失分哥躁爆
周六英超大戰，主場出擊的曼城一度領先熱刺兩球形勢大好，但球證馬連拿在賽事尾段未有吹罰客隊後衛基爾獲加在禁區內的「如來神掌」犯規動作，令藍月最終被追平2:2。痛失兩分的曼城主帥哥迪奧拿賽後，分別向球員及球證大動肝火。 強陣迎戰的曼城今仗兩次把握對手門將洛里斯的失誤，輕鬆兩度破網，雖然其後一度被追近比數，但轉捩點出現在七十六分鐘，史達寧禁區內被敵衛基爾獲加從後推至失平衡，但他未有倒地，球證馬連拿未有吹罰，熱刺一分鐘後即扳平2:2。 哥帥怒斥球隊未能好好把握埋門機會，埋下失分伏線︰「己隊今仗表演絕對比對手優勝，而且創造過不少黃金機會，但一眾球員始終未能把握，否則即使球證誤...
2017-01-23
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玩味 清麗 潮捲新春髮型
對於貪靚族來說，過時過節最開心莫過於拜年時可以悉心打扮一番，聽到親友說妳愈來愈年輕，心情一定即時變靚！髮型不但能塑造Total Look，還可以是減齡的秘技，如何利用簡單小工具打造年輕又富節日氣氛的髮...
2017-01-23
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阿倫探望後透露「一郁就痛」 華仔今親述傷勢最新情況
劉德華早前於泰國拍攝廣告期間墮馬受傷致盆骨撕裂，全城甚關注其傷勢，華仔為專心休養，連日來均謝絕探病。譚詠麟（阿倫）昨午成功上房探望華仔傾談公事，又指他精神好好，今日將交代傷勢。 譚詠麟（阿倫）...
2017-01-23
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社論——戰珠峰故事 激勵青年破「宅」
本報今天專訪兩度攀登珠穆朗瑪峰均失敗而回的曾燕紅老師，但她沒有放棄，為履行對學生的承諾，下定決心，將第三次挑戰珠峰，這是一個身教勵志故事，更是港人展現無比勇敢的探險精神，對年輕人有很大的啟發作用。 中學教師曾燕紅為激勵學生追夢，七年前向學生許下諾言，誓言登上世界之巔，她曾於一四年和一五年兩度攀峰，不幸先後遇上雪崩和地震，在地震那一次，頭部受創而被迫放棄。不過，她無懼障礙，為衝向目標，全情投入，已經辭去教席，計劃於今年四月第三度勇闖珠峰。 在專訪中，她道出決意登峰的原因，「教育係要教學生嘅心，講咗就要做，以身作則……O依家嘅學生好易放棄，身邊有太多引誘同藉口，佢哋需要老師同家...
2017-01-23
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莫雷拉又帽子戲法 蔡約翰榜首添三W 佳龍駒四歲三冠過頭關
昨日舉行香港經典一哩賽，結果這場四歲馬系列頭關賽事由摩廄「佳龍駒」大熱掄元，騎者莫雷拉另贏蔡廄「開心遊戲」及「達羅素」，並且成為騎師王；而蔡約翰則與莫雅合作贏「當家精選」，同樣中三元。至於另一錦標東華...
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