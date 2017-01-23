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﻿與展鵬心有靈犀 定欣騎馬份外小心

2017-01-23 列印
■定欣、展鵬「拍拖」亮相。
■洪永城與蔡思貝於節目上玩遊戲。
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  劉德華日前於泰國拍廣告墮馬受傷哄動全港。緋聞男女陳展鵬及胡定欣前晚錄影無線賀年節目時，展鵬祝願華仔身體健康，亦說騎馬會份外小心。定欣則透露，當年拍攝劇集《大唐雙龍傳》時曾跟李家鼎學騎馬，知道不能站於馬匹後面，亦要了解馬匹的性格，不可大聲說話嚇到牠們。問到參演新劇《宮心計2：深宮計》可有騎馬戲？定欣說：「唔使，如坐馬車都會小心。」

  同場的洪永城近日與女友唐詩詠再傳感情亮紅燈，洪前晚稱剛與詩詠見面，但未知她日前為何說兩人「一段時間無見」。問到是否跟舊愛Bird約會致激嬲女友？洪說：「應該唔會。」
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