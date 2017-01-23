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﻿街頭派利是被圍 娜姐逃出MK心慌慌

2017-01-23 列印
■娜姐被包圍索利是。
■娜姐上車後猶有餘悸！
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　　周秀娜、鄭丹瑞、鄧月平及談善言等，昨於旺角鬧市街頭大派每封20元的利是，宣傳合作新片《小男人周記3之吾家有喜》，吸引約百位主要是男士的圍觀者爭相索取！娜姐外衣肩帶也被擠至下滑，眾人面對擠擁人群索利是，娜姐等其後匆匆慌忙登車離開！

　　鄧月平在活動開始前被問到怕否人多雜亂或會遭博懵？她說：「我除了身材好，身手都好好，可以保護娜姐同談善言。」低V領裝束的娜姐則說：「我露呢個心口唔講得笑，我都學過Kick Boxing！」另外，娜姐日前亦有欣賞BIGBANG的香港騷，「我喉嚨痛同頭痛，但全晚叫得好大聲，睇到好感動又喊起嚟……我眼中只望見T.O.P！」

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