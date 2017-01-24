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﻿轉做KOL

2017-01-24 列印
補氣補血 ■大晒補氣補血藥材，包括無花果、黨參、花膠、響螺等。
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　　葉翠翠近日好勤力更新網誌，分享自己孕婦餐單外，又不時介紹美容護膚及BB產品等，轉做KOL(Key opinion leader)。

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