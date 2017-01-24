﻿丁噹紅館開騷 克勤撐場被邀寫歌

台灣歌手丁噹前晚假紅館舉行以「戀習」為主題的巡唱香港站，甫開場她一身白色緍紗Look現身玫瑰形舞台獻唱《手掌心》，她更給台下情侶告白機會，要求他們被鏡頭捕捉時大力錫錫！



丁噹亦自爆跟前男友分手後，需三年時間療情傷，「最好的方法是練習一個人（獨處），一個人也需要過得好玩，看午夜場時可以敷面膜，練習一個人變得勇敢，至少我已經變得勇敢。」丁噹邀得「校長」譚詠麟（阿倫）和李克勤擔任嘉賓，跟克勤合唱《紅日》後更即場「邀歌」，盼克勤為她寫歌呢！譚校長則在「安哥」環節登場，他以「唔鹹唔淡」的國語問丁噹，「你想不想拍拖？但香港男生很奇怪，很多也不正常，是宅男。」丁噹問他「宅」在家幹甚麼？校長即說︰「打機呀！」全場為之捧腹！