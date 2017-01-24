﻿李嘉欣設計揮春支持善舉

李嘉欣（Michele）聯同林嘉欣和拳王曹星如，早前為慈善企劃「#Linkemoji愛‧FUN‧享」各自設計專屬emoji揮春，Michele以老公許晉亨（Julian）和囝囝許建彤（Jayden），以及自己英文名首字母組合成可愛心形做主題，「我用自己設計的emoji創作了『心想事成』的賀年訊息，希望透過活動把關愛由線上延伸至線下傳給身邊人！」為該活動她還演出短片，被網民大讚演技出色，更吸引真人騷和拍戲邀請，但她暫不會考慮，「除非有一個超吸引不可抗拒的劇本及團隊。」