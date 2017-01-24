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﻿《庶務》江角真紀子 爆婚外情宣佈引退

2017-01-24 列印
　　曾演出經典日劇《庶務二課》系列的日本女星江角真紀子，昨日宣佈退出演藝界。江角近年多次牽涉到醜聞，昨日雜誌《女性自身》爆出她與一名有犯投資詐騙案的男子搞婚外情，令她與丈夫分居。江角隨即發聲明否認與該男子有婚外情，更稱要控告該雜誌，但就承認與丈夫分居，但並未有離婚，但亦沒說明為何分居。

　　江角於2014年8月曾被爆其兒子與前棒球手長嶋一茂的兒子在校中有爭執，江角疑指使經理人塗污長嶋住所外牆，因而失去很多工作，其後她亦停工，至昨日正式宣佈退出演藝圈。
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