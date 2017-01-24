﻿李英愛「金子」上身跳勁舞

韓國女星李英愛相隔多年回歸電視的作品《師任堂》後日首播，劇組昨日發佈了幾張愛姐的新劇照，愛姐在劇中扮演一本正經的大學美術講師，但劇照當中，她卻戴着一個烏蠅鏡，在夜店跳勁舞，而且更被數名年輕男子圍着，與愛姐平日的形象相距甚遠。



網民看過這些劇照之後，都覺得愛姐這形象有點似當年她演出的電影《親切的金子》中金子一角，但就是個搞笑版！《師任堂》講述大學美術講師偶然發現朝鮮時代畫家申師任堂的日記，從而解開申師任堂的種種秘聞。



