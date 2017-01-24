﻿喬寶寶分享奮鬥升職秘史

喬寶寶早前獲邀擔任一家餐廳活動「升之大派對」的嘉賓，和與會者齊品嚐美食外，亦一起分享各自的「升職」奮鬥舊事！



憑參加無線話題表演節目《殘酷一叮》打響知名度，喬寶寶經多年奮鬥，現已為人熟悉，人生閱歷亦甚豐富。喬寶寶在活動當晚就分享自己一段令與會者動容的「升職」往事。喬寶寶少年時已開始自食其力，曾在連鎖快餐店做兼職，為求獲得店內提供膳食，甘願做其他人不願做的洗廁所等清潔工作。看似無前途、被搵笨，但喬寶寶認真工作，任勞任怨，其後獲升職、被派到做「樓面」工作。雖然新職亦有惡頂的職務，但他不改盡責態度，後來又獲升職機會，甚至得以跳槽到其他食店，獲得更好的薪酬！喬寶寶亦認為，只要落力、盡力工作，人人也有機會遇上「升職」的機遇！