﻿熊黛林恨雞年誕孖胎

熊黛林（Lynn）昨以透視Look出席一公開活動，首次以人妻身份過農曆年的她透露，預了五位數字（萬元計）派利是，但一切交由老公郭可頌發辦。Lynn續表示，首次跟奶奶過年，又要到親戚家中拜年，但不清楚香港的過年習俗，故相當緊張。記者笑指港人拜年最愛打麻將，Lynn坦言早已學識，更自嘲是自懂食「雞胡」的「魚腩」，不用刻意鬆章給奶奶。



另外，Lynn還自爆身在內地的嫂子剛誕下龍鳳胎，她也希望有誕孖胎基因能「一次過搞掂」，望雞年成功報喜。不過她表示現址只有三間房，若要組織大家庭，首要物色更大的寓所！