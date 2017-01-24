﻿「明福俠」狙擊上載淫照惡徒

黎明（Leon）昨日在社交網站上載他化身的「明福俠」，以「福到前夕」為主題的電腦動畫短片，只見他手執號稱是「港鏟」的鑊鏟，對付進行「非法上載淫照」等罪行的惡徒，甚至過份鹹濕的男仔女仔及衰人，都是「明福俠」的打擊對象，認真搞笑！當中亦有賀歲元素，與網民開開心心迎雞年！



另外，雷頌德（Mark）昨出席港台節目《警訊》微電影《危 · 鈴》試映會。Mark透露，過年後要為擔任監製工作的黎明演唱會進行綵排，這次個唱亦和上次不同，將有和觀眾互動的即興環節呢！