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﻿祖兒個唱加場票火速賣清

2017-01-24 列印
■祖兒在門票開售前祝Fans成功搶飛！
■軒仔昨日貼出賀年物品相片。
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         容祖兒於演藝學院舉行的演唱會，加開4月12至15日四場的門票昨早公開發售，同日發售還有達明一派的紅館演唱會。其中一個售票處、位於尖沙咀金馬倫道的通利琴行可見，一早已出現排隊等購票人龍，前排十多人是南亞裔人士。至開售後約40分鐘，售票處職員向排隊者宣佈，祖兒個唱門票已告售罄。

　　另外，祖兒同門張敬軒早前和內地電視台商討後，雙方决定終止就內地節目《歌手》的合作。有傳備受壓力的軒仔抑鬱復發。他昨晨則更新個人微博，貼出賀年物品相片，並留言道「能有幸與專業頂尖的班底交流學習，一起享受過音樂，已夠幸福」，他亦感謝所有工作人員「對於音樂不計回報的努力」，並認為「音樂如此美好，不該被紛擾到」，軒仔亦「感恩人生的風雨和陽光，掌聲和批評都是鞭策」。
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